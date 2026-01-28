Kazajistán dejó de exportar 3,8 millones de toneladas de petróleo por drones ucranianos

"En relación con el KTK, no pudimos exportar alrededor de 3,8 millones de toneladas de petróleo", informó el ministro en rueda de prensa tras rendir cuentas de su gestión ante el Parlamento de la república centroasiática.

Las autoridades energéticas kazajas pudieron restablecer el funcionamiento del KTK, que ha sido atacada por drones ucranianos varias veces este año, y "está operando actualmente a plena capacidad".

De todos modos, tratan de mantener la seguridad de la infraestructura y aseguran que también "Rusia está ayudando a mantener la seguridad del KTK", dijo.

A pesar de que en noviembre de 2025 drones ucranianos destruyeran una de las terminales de carga del consorcio, Kazajistán encargó dos nuevas unidades, que vendrán de Emiratos Árabes Unidos y se espera que se instalen en unos 40 días.

De las tres unidades existentes en la KTK, una es de reserva, por lo que la capacidad de carga podría ampliarse con el suministro de dos nuevas terminales de carga marítima.

El consorcio agrupa importantes compañías de Kazajistán, Estados Unidos, Rusia y varios países europeos, por lo que acusó en noviembre a Ucrania de "atacar los intereses de los países participantes".

"Queremos subrayar que se trata del tercer ataque contra una estructura exclusivamente civil y protegida por el derecho internacional. Anteriormente fueron atacadas la estación de bombeo Kropótkinskaya y las oficinas de KTK en Novorossíisk", denunciaron.

En 2024 el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo.

El oleoducto, de 1.551 kilómetros, transporta hasta dos tercios de la exportaciones de crudo de Kazajistán, así como el crudo de los yacimientos rusos en la zona del Caspio.