'Carpetas vivas', la campaña del CICR para sostener la búsqueda de desaparecidos en México

“Porque una carpeta no guarda papeles, sostiene la búsqueda que no estamos dispuestos a dejar”, destacó el video de la campaña.

En un comunicado, el CICR explicó que busca reconocer el papel central de las carpetas de investigación como herramienta clave para encontrar a las personas desaparecidas y para garantizar el derecho de las familias a saber qué sucedió con sus seres queridos.

Al mismo tiempo, señaló que permiten concentrar y analizar información del caso, generar hipótesis sobre la desaparición y coordinar mejor a las autoridades para realizar la búsqueda de forma "exhaustiva".

El CICR señaló que, con la reciente reforma a la Ley general sobre desaparición, ahora es obligatorio que las búsquedas de personas estén acompañadas por la apertura de una carpeta de investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, resaltó que esta herramienta facilita el seguimiento continuo de las acciones de búsqueda y ayuda a evitar la fragmentación de esfuerzos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Una carpeta late y respira con cada acción de búsqueda", afirmó María Elizondo, la asesora jurídica del CICR para México y América Central, y remarcó que "mientras haya alguien buscando, las carpetas de investigación seguirán vivas".

La campaña 'Carpetas vivas' incluye un video que subraya la relevancia de la información documentada en las carpetas de investigación, la cual reconstruye la historia de una persona desaparecida y marca la ruta para su búsqueda.

También cuenta con una guía de información elaborada con familias de personas desaparecidas para explicar cómo entender mejor estas carpetas y dar seguimiento a su caso.

Para Diana Gutiérrez, integrante del colectivo Buscándote con amor -quien busca a su madre Adulfa Pomposa Cerqueda, desaparecida el 13 de septiembre de 2016 en el Estado de México (centro)-, la carpeta de investigación "no es solo un trámite administrativo, es el corazón del proceso de búsqueda".

Una carpeta incompleta, advirtió Gutiérrez, retrasa la localización y vulnera los derechos de las familias, mientras que una bien integrada permite coordinar esfuerzos, evitar omisiones y aumentar las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida.

En ese sentido, el CICR llamó al Estado mexicano a garantizar el derecho de las familias a saber e impulsar la correcta integración, seguimiento y análisis de las carpetas de investigación, pues de ello puede depender la localización de una persona.

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.