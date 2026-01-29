Cientos de personas se congregan en una vigilia en Nueva York por Alex Pretti

El acto, convocado por varias organizaciones, entre ellas la New York Immigration Coalition (NYIC), tuvo lugar frente al hospital para veteranos NY Harbor Healthcare System, con vistas al East River.

La decisión de celebrar la vigilia en este complejo hospitalario no es casual, pues Pretti, fallecido con 37 años, trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos de Mineápolis (Minesota).

Pese a las gélidas temperaturas y la nieve que resiste aún en las calles de la Gran Manzana, cientos de personas se reunieron frente al hospital para dejar velas eléctricas en un improvisado altar en el que también había fotografías de Renee Good, abatida por un agente de ICE en Mineápolis semanas antes del asesinato de Pretti.

En el altar, algunos de los presentes también colocaron imágenes de personas detenidas por las autoridades de inmigración, según pudo ver EFE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras, varios de los asistentes portaban carteles con frases como "Los enfermeros piden justicia y derechos civiles para todos", "Abolir ICE" o "Justicia para Pretti".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La familia del enfermero, nacido en el estado de Illinois, confirmó tras su muerte que el hombre había participado en protestas en Mineápolis después de que agentes de inmigración mataran a Renee Good.

Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en sus redes sociales un video grabado once días antes de la muerte de Pretti en la que se muestra un altercado previo entre este y unos agentes federales.

Este nuevo video se dio a conocer un día después de que la cadena CNN revelara que Pretti estaba en la mira de los agentes de migración antes de que fuera abatido en las calles de Mineápolis.

Según el medio estadounidense, el enfermero acabó con una costilla rota tras el altercado plasmado en el video y los agentes federales habían comenzado a "documentar detalles" sobre él.