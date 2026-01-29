El déficit comercial de EEUU se duplica en noviembre hasta los 56.800 millones de dólares

Las importaciones ascendieron a 348.900 millones de dólares, lo que supone un 5 % más, mientras que las exportaciones bajaron a 292.100 millones de dólares, una caída del 3,6 % frente a octubre.

El déficit comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registrados en noviembre es un 28,7 % inferior al desequilibrio comercial de 79.752 millones registrado en noviembre de 2024.

Este aumento del déficit comercial de Washington con sus socios en noviembre de 2025 reflejó un aumento de 27.900 millones en el déficit de bienes hasta alcanzar los 86.900 millones de dólares y un aumento del superávit de servicios de 3.000 millones de dólares hasta llegar a los 30.100 millones de dólares.

Este aumento del déficit de bienes y servicios se produjo en pleno cierre del gobierno cuando decenas de agencias gubernamentales estuvieron paralizadas o con poca actividad.

El mes de noviembre es tradicionalmente el periodo en que las empresas se aprovisionan de suministros para el período vacacional de Acción de Gracias, Black Friday y navidades, el momento de mayor consumo de todo el año en Estados Unidos, lo que contribuye a aumentar el déficit.

La venta de productos estadounidenses al extranjero en noviembre ascendió a 292.000 millones de dólares, 10.900 millones menos que el mes anterior.

Por el contrario, las compras de empresas estadounidenses al exterior fueron de 348.900 millones de dólares, un total de 16.800 millones más que en octubre.

El aumento de las importaciones de productos por 16.800 millones se debe principalmente a la mejora de los preparados farmacéuticos, computadoras y semiconductores.

Por su parte, las exportaciones de bienes disminuyeron en 11.100 millones por la caída de las ventas del oro no monetario, otros metales preciosos y el petróleo.

Hasta octubre de 2025 el déficit comercial de bienes y servicios aumentó en 32.900 millones con respecto al mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 4,1 %.

En términos interanuales las exportaciones aumentaron un 6,3 % y las importaciones crecieron un 5,8 %.

Estos indicadores muestran que Estados Unidos tiene sus mayores déficits con México, 17.800 millones de dólares; Vietnam, 16.200; Taiwan, 15.600; China, 14.700; y la Unión Europea (UE), 14.500.

El déficit con la UE aumentó en 8.200 millones de dólares hasta alcanzar los 14.500 millones en noviembre. Durante los once primeros meses del año las exportaciones al Viejo Continente ascendieron a 34.300 millones y las importaciones en 48.800.

Por otro lado, Estados Unidos mantiene superávits con Suiza, por 7.800 millones de dólares; Países Bajos, 5.600; Reino Unido, 4.200; y América del Sur y Central por 5.100 millones.

Estos datos económicos se conocen cuando la economía de Estados Unidos se enfrenta a otro posible cierre parcial del Gobierno si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo antes del 30 de enero.