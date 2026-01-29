La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,60 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 0,36 % para quedar en 131.143.357 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más se valorizaron fueron las de Telecom Argentina (+2,55 %), Transener (+2,3 %) e YPF (+1,8 %).

Entre las que más cayeron en terreno negativo estuvieron Sociedad Comercial del Plata (-3,3 %) y Metrogas (-2,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con leves pérdidas, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 490 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.465 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también aumentó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.444,5 pesos por unidad.

El Banco Central de la República Argentina compró este jueves 52 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó cinco unidades hasta 1.475 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió a 1.508,68 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.458,88 pesos por unidad.