La producción industrial japonesa aumentó 0,8 % en 2025, primera alza anual en cuatro años

En lo que respecta solamente al pasado mes de diciembre, la producción industrial japonesa se redujo un 0,1 % con respecto al mes precedente, un retroceso inferior al registrado en noviembre, cuando el índice se contrajo un 2,6 %, y de acuerdo al informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés, constata que la producción industrial del país asiático "fluctúa indecisa".

En relación con diciembre de 2024, el índice aumentó un 2,6 %.

Las industrias que contribuyeron en mayor medida al retroceso de la producción industrial nipona en el último mes de 2025 fueron el de la producción de maquinaria, el químico y el papelero.

Por el contrario, los que experimentaron los incrementos más significativos fueron los de maquinaria de uso general y empresarial, el de la maquinaria eléctrica y de equipos electrónicos para orientados a la información y la comunicación, y el de los vehículos motorizados.

Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa aumente un 9,3 % en enero, 1,3 puntos porcentuales más de lo previsto en las estimaciones previas publicadas en diciembre, pero que caiga un 4,3 % en febrero.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero.