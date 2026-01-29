Lluvia intensa aumentó un 40 % en África austral desde época preindustrial, según estudio

El informe, del grupo de colaboración científica World Weather Attribution (WWA), establece que el cambio climático causado por los humanos agravó la intensidad de estas precipitaciones, si bien no logra precisar en qué medida el fenómeno meteorológico de La Niña también tuvo un impacto.

Según la investigación, la frecuencia de lluvias extremas es de aproximadamente cada cincuenta años en las condiciones climáticas actuales, pero sería "mucho más infrecuente" en un clima 1,3 grados más frío.

"Si todo (el 40 %) se debe al cambio climático (causado por los humanos), no podemos afirmarlo, ya que los modelos climáticos tienen limitaciones conocidas a la hora de representar procesos de lluvias extremas en esta región", dijo en una rueda de prensa virtual este miércoles Friederike Otto, profesora de Ciencias Climáticas en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres.

"Sin embargo, la fuerte tendencia observada y la amplia bibliografía que documenta las tendencias al alza y las precipitaciones extremas en diferentes subregiones, así como la duración y la estación de las lluvias, sugieren que podemos estar muy seguros de que el cambio climático agravó este fenómeno", añadió.

El motivo para que estos modelos climáticos no funcionen bien para comprender los acontecimientos meteorológicos en la región es que ninguno ha sido diseñado en África, por lo que no tienen en cuenta algunos factores que determinan el clima en este continente, explicó Otto.

La situación se está viendo también agravada por La Niña, un fenómeno que provoca condiciones más húmedas en esta parte del mundo y que, según el estudio del WWA, hace cinco veces más probable estas lluvias torrenciales y aumenta su intensidad en alrededor de un 20 %.

Las intensas lluvias e inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas, infraestructuras críticas y tierras de cultivo e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según indicó el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Mozambique, el país más afectado, al menos 139 personas han muerto y casi 821.000 se han visto afectadas, según las últimas cifras difundidas este miércoles por el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD); mientras Sudáfrica ha registrado 31 muertos y su Gobierno declaró el estado de desastre nacional el pasado día 18, después de que fueran suspendidas las visitas de turistas al famoso Parque Nacional Kruger (norte) por las lluvias.

Asimismo, al menos 89 personas han perdido la vida en Zimbabue y 40 en Malaui, según sus autoridades respectivas.

A ese respecto, el informe del WWA destacó que "el impacto de las inundaciones es desproporcionadamente severo para las comunidades con bajos ingresos y marginadas" que viven en situación de informalidad en estos países, debido a la "rápida urbanización y planificación y acceso a servicios básicos insuficientes".

Las comunidades más vulnerables no solo se ven más expuestas, sino que sufren la interrupción de "los sistemas que sustentan la vida", alertaron los expertos.

"Las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas que viven con el VIH se enfrentan a riesgos mayores, ya que las inundaciones dañan las instalaciones sanitarias, destruyen los suministros médicos y la infraestructura de la cadena de frío y cortan el acceso a las clínicas", agregaron los científicos.