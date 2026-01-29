Samsung Electronics ganó un 31,2 % más en 2025 gracias al auge del sector de la IA

La empresa reportó un beneficio operativo de 43,6 billones de wones (30.533 millones de dólares), lo que supone un incremento interanual del 33,2 %, mientras que sus ventas anuales crecieron un 10,9 %, hasta 333,6 billones de wones (233.621 millones de dólares).

En lo que respecta al cuarto trimestre de 2025, Samsung registró un beneficio operativo récord de 20,1 billones de wones (14.070 millones de dólares), triplicando los 6,49 billones de wones (4.539 millones de dólares) del mismo período de 2024, en unos meses marcados por el fuerte demanda de semiconductores para aplicaciones de IA.

También informó de ventas trimestrales históricas de 93,83 billones de wones (65.642 millones de dólares), lo que equivale a un incremento interanual del 23,9 %.

Su beneficio neto del último trimestre del año pasado fue de unos 19,6 billones de wones (13.708 millones de dólares), más del doble que los 7,75 billones wones (5.416 millones de dólares) del mismo período de un año antes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El beneficio neto estuvo ligeramente por encima de las previsiones de los analistas y Samsung atribuyó el sólido desempeño a su división de soluciones para dispositivos (DS), donde el negocio de chips de memoria alcanzó máximos históricos apoyado en la venta de productos de alto valor añadido como memorias de alta velocidad HBM, memorias DDR5 y unidades de estado sólido (SSD) empresariales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La división de DS, que incluye a los semiconductores, acumuló un beneficio operativo de 24,9 billones de wones (17.444 millones de dólares) en todo 2025, en comparación con los 15,1 billones de wones (10.581 millones de dólares) del año previo.

Las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) ascendieron a 10,9 billones de wones (7.629 millones de dólares) en el cuarto trimestre, 2 billones de wones (1.400 millones de dólares) más que en el trimestre previo, y marcaron un récord anual de 37,7 billones de wones (26.390 millones de dólares) en todo 2025.

El beneficio operativo de 2025 fue, no obstante, menor al de su principal rival surcoreano SK Hynix, que ese año registró 47,2 billones de wones (33.046 millones de dólares), superando al de Samsung Electronics por primera vez.

La empresa reconoció que su negocio de fundición reportó ganancias "limitadas" por el aumento de los costes asociados al desarrollo de nodos avanzados, aunque destacó avances como el inicio de la producción de chips de 2 nanómetros.

El negocio de experiencia de dispositivos móviles (MX) reportó 1,9 billones de wones (1.332 millones de dólares) en ganancias operativas durante el cuarto trimestre de 2025, por debajo de los 2,1 billones de wones (1.472 millones de dólares) registrados en el mismo período de 2024.

"El negocio MX logró ganancias anuales de dos dígitos en 2025 gracias al crecimiento de sus productos insignia y a la estabilidad en las ventas de tabletas y 'wearables' (la llamada 'tecnología ponible'), aunque las ventas de teléfonos inteligentes disminuyeron en el cuarto trimestre debido a la normalización de los efectos del lanzamiento de nuevos modelos", dijo la empresa.

La firma con sede en Suwon, al sur de Seúl, dijo que prevé extender las funciones de IA a toda su gama de dispositivos, desde móviles hasta electrónica de consumo, en un contexto de fuerte competencia y control de costos.

"Se espera que en el primer trimestre de 2026 el auge actual de la IA siga impulsando condiciones de mercado favorables en toda la industria, y el negocio de chips de memoria planea seguir priorizando productos de alto valor agregado para aplicaciones de IA", dijo el principal fabricante mundial de chips de memoria en el informe.