México recibió a 11,2 millones de pasajeros en cruceros en 2025, un crecimiento del 12 %

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que entre enero y diciembre del año pasado se contabilizaron 3.156 arribos a los puertos del país, un incremento del 10,7 % en comparación con 2024.

En un comunicado, la funcionaria señaló que "el turismo de cruceros es una herramienta poderosa” para diversificar la actividad turística y llevar desarrollo a los territorios.

La secretaria añadió que también aumentó el promedio de pasajeros por crucero, al pasar de 3.499 en 2024 a 3.541 en 2025, un alza del 1,2 %, que atribuyó a una mayor capacidad promedio de las embarcaciones o a mejores niveles de ocupación.

Por regiones, la zona del Pacífico reportó los mayores crecimientos relativos, al sumar 3,6 millones de pasajeros y 1.134 arribos, con aumentos de 24,9 por ciento y 18,2 por ciento, respectivamente.

En particular, destacó que Ensenada registró 1,3 millones de pasajeros y 360 arribos, con alzas del 41,7 % y el 32,4 %, respectivamente; mientras que Cabo San Lucas contabilizó 1,1 millones de pasajeros y 285 arribos, un avance del 46,0 % y el 38,3 %, según el reporte.

En la región del Golfo y el Caribe, la Sectur reportó 7,6 millones de pasajeros y 2.022 arribos, con incrementos de 6,7 % y 6,8 %, respectivamente.

En esa zona, Mahahual recibió 2,4 millones de pasajeros en 571 arribos, y Puerto Progreso reportó 463.000 pasajeros en 152 arribos, con crecimientos de 46 % y 44,8 %.

"Estos resultados reflejan que el turismo de cruceros vive un momento sólido en México y que su crecimiento se traduce en beneficios reales para las comunidades portuarias. Cada arribo significa más empleo, más ingresos y más bienestar para miles de familias que participan en la cadena turística", concluyó.