Aumentan a trece las víctimas en Nueva York por primera tormenta invernal de 2026

La portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, dio conocer el viernes en la noche la nueva cifra pero se desconoce dónde fueron hallados o sus identidades, de acuerdo a lo informado por la cadena NBC.

De acuerdo a la información estas personas fueron halladas a la intemperie, durante el paso de una de las peores tormentas invernales en los últimos años.

El alcalde Zohran Mandani confirmó que de los fallecidos seis perdieron su vida por hipotermia y eran reconocidos por el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar.

Uno de los hombres fallecidos fue descubierto bajo una capa de nieve en un banco de un parque en el distrito de Queens, otro, a pocos pasos de un hospital en Manhattan, mientras que otra de las víctimas estaba bajo una vía elevada del metro en El Bronx, de acuerdo con NBC.

El hombre de Queens, de acuerdo a las autoridades, fue hallado el pasado domingo con papeles que lo daban de alta en el hospital Elmhurst, que pertenece a la red de hospitales públicos, y al momento que salió de allí ya se había activado el Código Azul por las bajas temperaturas, según ha señalado la senadora estatal del distrito, Jessica Ramos.

Bajo ese Código Azul de políticas por condiciones extremas del clima, los pacientes sin hogar no deben volver a la calle.

"Es devastador saber que el Gobierno podría haber hecho más y no lo hizo. Hay preguntas reales que exigen respuestas", dijo la legisladora, citada por NBC.

Mamdani ha reconocido que un Código Azul no es suficiente en un frío tan severo y esta semana anunció que reforzaría los protocolos contra el frío para ayudar a que más personas salgan de las calles y mantener informados a los residentes de la ciudad por mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales.