Luz Casal retransmite conciertos en vivo para pacientes en cuidados paliativos en Francia

La iniciativa forma parte del proyecto solidario HEKO, dedicado a llevar la cultura a personas que no pueden desplazarse a los teatros y salas de espectáculos por motivos de salud.

"Acompañar con mis canciones a personas enfermas que se encuentran en unidades de cuidados paliativos es una responsabilidad", transmitió a EFE la intérprete de éxitos como 'No me importa nada'.

"Que les acompañemos con música durante dos horas a ellos y a las personas que les acompañen en sus habitaciones es una manera de decirles que no están solos, que fuera del hospital hay personas que piensan en ellos", completó.

Este sistema transmite en tiempo real conciertos y representaciones teatrales en hospitales y centros sociosanitarios del área de Aix-Marsella, a través de pantallas de gran formato, y las funciones están destinadas tanto a los pacientes como a sus familiares y al personal sanitario.

Los dos conciertos de Luz Casal (Boimorto, Galicia, 1958) en Aix-en-Provence, además, tienen las entradas agotadas.

Forman parte de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, ‘Me voy a permitir’, un álbum que combina canciones originales con versiones y colaboraciones internacionales, entre ellas con nombres como Carla Bruni, Wix’ Wickens, Robbie McIntosh y Chris Barron.

En Francia, un país con el que Casal tiene grandes vínculos, el álbum fue publicado con el título 'Bravo', con una portada diferente y una canción nueva, 'Tú y yo', en sustitución de 'Me voy a permitir', para adaptarlo a la audiencia gala.