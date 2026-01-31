Mueren al menos siete gazatíes en bombardeo israelí de una comisaria en la ciudad de Gaza

Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior de Hamás, las víctimas mortales son tres mujeres agentes de Policía y cuatro personas que estaban detenidas.

Ademas, de acuerdo con el relato de un agente de Policía que sobrevivió al ataque, una veintena de personas se encuentran bajo los escombros, después de que un misil israelí impactara el sótano de la comisaría desde donde operaba su personal.

Esta madrugada, murieron en ataques israelíes otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis en el que murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser.

En el norte, en la ciudad de Gaza, una madre y tres de sus hijos murieron, junto a otro familiar, en el bombardeo aéreo contra el apartamento en el que se refugiaban, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Con sus muertes, ya son 516 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que se han sumado las últimas siete víctimas.