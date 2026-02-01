Fuertes vientos y marejadas generan inundaciones en zonas bajas de La Habana

Esta situación climatológica que llegó en la tarde de este sábado -acompañada de temperaturas muy bajas- ha provocado la evacuación de personas vulnerables residentes en lugares cercanos al emblemático Malecón que bordea el litoral de la capital cubana por equipos de la Cruz Roja y la Defensa Civil.

Aunque los especialistas califican estas penetraciones costeras de "moderadas" el mar ha rebasado el muro del Malecón y ha avanzado dentro de varias calles de la barriada de El Vedado donde ha afectado cisternas y sótanos de edificios.

El Instituto de Meteorología (Insmet) registró rachas de vientos de 77 y 82 kilómetros por hora de rumbo noroeste en la noche del sábado.

Su pronóstico para esta jornada indicó que seguirán las marejadas en todo el litoral norte del país, con ligeras inundaciones costeras, que disminuirán desde el final de la tarde, mientras en toda la costa sur habrá oleaje.

El Insmet advierte que una masa de aire seco y frío que viene desde el Golfo de México provocará marcadas condiciones invernales con temperaturas mínimas entre 11 y 14 grados Celsius en occidente y centro de Cuba.

Esta vez pronostica para la región oriental -usualmente la más cálida del país caribeño- temperaturas que oscilarán entre los 17 y 21 grados, incluso con valores inferiores en algunas localidades.

Asimismo prevé que estará nublado gran parte del país con algunos chubascos ocasionales y los vientos del nordeste -impulsados por un sistema de altas presiones- tendrán velocidades desde 15 y hasta 35 km/h, lo que provocará algunos chubascos, fundamentalmente en la costa norte de la isla.