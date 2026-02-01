Gobierno portugués alarga el estado de calamidad y prevé ayudas económicas por el temporal

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, convocado con el objetivo de aprobar medidas para ayudar a la reparación, Montenegro detalló las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas ayudas económicas para los afectados.

En este sentido, se destinarán ayudas a la reconstrucción de viviendas para intervenciones de hasta 10.000 euros, así como apoyos económicos directos que ascenderán hasta 537 euros por persona o 1.075 por unidad familiar.

El Consejo de Ministros ha decidido también aplicar un régimen de exención de cotizaciones a la seguridad social para las empresas afectadas durante los próximos seis meses y una moratoria de 30 días para los préstamos a las empresas y los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas propias y permanentes.

Asimismo, se ha creado una línea de crédito para empresas y otras personas jurídicas, en particular asociaciones, por un importe de 500 millones de euros, y otra por valor de 1.000 millones para las obras de recuperación de las estructuras empresariales que no estén aseguradas.

Por último, se han transferido 400 millones de euros del presupuesto del Estado a Infraestructuras de Portugal para la reparación de infraestructuras ferroviarias y viarias.

En total, el valor de las ayudas públicas para responder a las consecuencias de Kristin ascenderá a 2.500 millones de euros.

En cuanto a la semana que entra, Montenegro anticipó que con los niveles de precipitación que se esperan es probable que se produzcan algunas inundaciones.

"Sabemos que los suelos están saturados y que hay varias infraestructuras afectadas que dificultarán la situación. También sabemos que algunas zonas ribereñas se enfrentarán a situaciones de mayor gravedad, que podrían incluso llegar a requerir una evacuación", alertó.