La Guardia de Irán advierte de que tiene "planes de acción" si hay hostilidades de EE.UU.

“Las Fuerzas Armadas iraníes cuentan con planes de acción para cualquier escenario hostil”, afirmó el portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general de brigada Ali Mohammad Naeini, según informó la agencia Mehr.

Naeini indicó que todos los movimientos de EE. UU., que ha desplegado una gran flota cerca de las aguas de Irán en el golfo Pérsico, están siendo monitoreados.

Asimismo, el subcomandante de la Guardia, Ahmad Vahidi, señaló que la presencia de grupos de combate estadounidenses en la región es parte de una operación psicológica destinada a generar un clima de guerra y aseguró que Irán no caerá en esta trampa, informó Mehr.

Estados Unidos ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, junto con su grupo de escolta, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos en Teherán, Washington y países de Oriente Medio actúan como mediadores para lograr una desescalada y allanar el camino hacia nuevas negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó la noche del sábado en X que “la formación de un marco para las negociaciones está avanzando”, tras una reunión con el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, quien realizó una visita sorpresa a la capital iraní.

Asimismo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el sábado, en una conversación telefónica con su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, que una guerra no es del interés de Teherán ni de Washington.

Trump también ha asegurado que Irán quiere negociar y “está hablando” con su gobierno.

“Irán está negociando con nosotros y veremos si podemos hacer algo; de lo contrario, veremos qué sucede”, aseveró.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, declaró el viernes, durante su visita a Estambul, que su país está dispuesto a participar en un proceso diplomático “significativo, lógico y justo” con EE. UU. sobre la cuestión nuclear, pero rechazó cualquier negociación sobre los sistemas de misiles y las capacidades militares de Irán.