Sanidad de Gaza no ha recibido permiso para la salida prevista de pacientes hoy por Rafah

En total, según detalla Sanidad, para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes (50 pacientes y 100 acompañantes). Ninguno de ellos se ha preparado para viajar este domingo, agrega el Ministerio.

"Por lo tanto, hoy no se realizará el viaje de ningún paciente, contrariamente a lo programado", concluye Sanidad.

"Parece que ningún paciente podrá salir hoy por el cruce de Rafah", confirmó a EFE una segunda fuente del mismo Ministerio.

El Ejército israelí había anunciado este viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que lleva cerrado desde mayo de 2024, sería reabierto este domingo tanto para la entrada como para la salida de personas.

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado.

"La entrada y salida a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah se permitirá en coordinación con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, de forma similar al mecanismo implementado en enero de 2025", recoge el comunicado castrense del viernes.

Según Israel, el regreso de los numerosos gazatíes que abandonaron la Franja por Egipto será permitido "solo tras la autorización de seguridad de Israel" y en coordinación con Egipto; lo que hace temer a grupos humanitarios que, en realidad, la reapertura de este cruce le sirva a Israel para vaciar más la Franja de palestinos.