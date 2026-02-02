Cinco pacientes tienen previsto salir hoy por Rafah, según el Ministerio de Sanidad gazatí

"Por el momento nadie ha podido salir, pero nos ha informado la Organización Mundial de la Salud que cinco personas saldrán en una fase de prueba", explicó Zaher Al Waheidi, responsable el Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza.

Además, indicó que otros 50 pacientes saldrán este lunes por el cruce de Kerem Shalom entre Gaza e Israel, un paso por el que ya han ido cruzando pacientes y palestinos con otras nacionalidades a lo largo de los más de dos años de guerra.

EFE consultó esta información con el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT), que por el momento no hizo ningún comentario al respecto.

El cruce de Rafah está abierto este lunes en ambas direcciones para el movimiento de residentes, según informó a EFE un responsable de seguridad israelí, aunque solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.

Según Al Waheidi, hace dos días Sanidad presentó a Israel una lista de 50 pacientes y sus acompañantes para abandonar Gaza a través de Rafah en su apertura, pero Israel solo ha aprobado a cinco de esos pacientes para que crucen este lunes a modo de prueba piloto.

Una fuente humanitaria en Gaza confirmó a EFE esta información, indicando además que al menos una parte de los 50 palestinos que han entrado este lunes en Rafah son personas heridas o enfermos que en su día salieron de Gaza para ser tratados en Egipto y ahora son devueltos a la Franja.

Además, una fuente de los transportistas de la Franja informó a EFE que los autobuses que recojan en Rafah y trasladen dentro del enclave palestino a las personas que han entrado circularán por una nueva carretera que ha habilitado Israel dentro de la Franja, aunque se desconoce aún a dónde serán exactamente trasladados dentro de este territorio.

Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, un enlace vital de Gaza con el resto del mundo al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior fuera del control israelí.

Este paso solo se abrió brevemente durante el alto el fuego de enero a marzo de 2025 para evacuar pacientes médicos.