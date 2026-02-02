Irán libera bajo fianza a Erfan Soltaní, el manifestante detenido en las protestas

Amir Mousakhani, abogado de Soltaní, informó de que el joven fue puesto en libertad el sábado con una fianza 20.000 riales (unos 10.700 euros), informó el diario Tabnak.

El manifestante, de 26 años, fue detenido el 10 de enero en la ciudad de Karaj, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, y según ONGs opositoras, fue condenado a muerte en los siguientes días, algo que desmintió el Poder Judicial iraní.

"Soltaní fue detenido durante los disturbios y ha sido acusado de concentración ilegal y de atentar contra la seguridad nacional y de realizar actividades de propaganda contra el sistema y actualmente se encuentra en la prisión central de la ciudad de Karaj", indicó la agencia.

"En caso de que se comprueben los cargos presentados en contra del acusado, la sentencia establecida en la ley sería de prisión, y básicamente una pena de muerte no esta prevista para tal delito en la ley", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar a Teherán con intervenir militarmente si procedía a la ejecución de los manifestantes encarcelados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico, después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, mientras que ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 fallecidos, estudian otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.