Ramos acepta su derrota electoral y promete una oposición constructiva en Costa Rica

"Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo. El norte es seguir construyendo esta Costa Rica con tres grandes valores: libertad, oportunidad y una vida digna para todos", afirmó Ramos.

La politóloga Fernández ganó los comicios con el 48,94 % de los votos válidos en las elecciones presidenciales de este domingo en Costa Rica, escrutadas el 81,24 % de las mesas, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mientras que Ramos obtuvo el 33,02 %.

"Seremos una oposición constructiva, pero eso no significa que hagan cosas indebidas, en democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. (...) La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos", expresó el candidato liberacionista.

Ramos, quien cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, hizo un llamado "a la unión del país, a la construcción de acuerdos" y a "seguir sanando".

En una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, solicitó "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes", e hizo un llamado a la "responsabilidad para frenar la escalada de insultos", que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la "pobreza, la ignorancia y la criminalidad".

"Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense", afirmó Zamora.

El abstencionismo se situó en el 30,4 %, de acuerdo con los datos del TSE.