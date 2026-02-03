Líderes empresariales colombianos califican como constructiva reunión entre Trump y Petro

"La reunión (...) puede describirse como un encuentro constructivo y positivo. Llega después de semanas de tensión pública, mensajes cruzados y una relación bilateral en un punto de alta sensibilidad, donde Colombia tiene mucho que proteger", expresó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia).

Lacouture manifestó que el principal resultado del encuentro en la Casa Blanca "no es un anuncio puntual, sino un resultado más estratégico: recuperar un marco de confianza y previsibilidad".

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien suele enfrentarse con Petro en las redes sociales, afirmó en X que "la forma en que se desarrolló la reunión" demuestra "que siempre hay forma correcta de hacer las cosas, aún en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas".

El líder empresarial destacó que Trump "abrió la puerta del diálogo lo que, sin duda alguna, va en beneficio de los dos países y establece una forma racional de trabajo conjunto entre dos naciones que tienen mucho por hacer y mucho por construir".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Igualmente valoró que Petro "se comportó en forma responsable y aceptó el diálogo que le fue ofrecido, lo que seguramente evitará inmensos costos personales y económicos para millones de colombianos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

En ese sentido, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), cercano a Petro, celebró "los buenos resultados de la reunión de hoy", con la que "se preservó una relación bilateral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que habíamos venido construyendo durante varios años y gobiernos en los dos países".

"Quedaron también derrotados los voceros de la oposición colombiana que apostaron por una salida de fuerza a la crisis hoy superada. Y el propio presidente Trump debió entender que, a las malas, los latinoamericanos no vamos a ninguna parte", añadió Samper en X.

Colombia y Estados Unidos tienen una estrecha relación basada en la dinámica comercial y la cooperación en seguridad y lucha contra las drogas, pero desde que comenzó el segundo mandato de Trump, en enero de 2025, viven en crisis por las diferencias entre los dos mandatarios sobre temas como la política migratoria, la guerra contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela.