Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo sobre minerales críticos

"Durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, la República Argentina y los Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos mediante el cual ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo", afirmó la Cancillería argentina.

El canciller Quirno dijo este miércoles a través de su cuenta de X que el entendimiento con el Gobierno de Donald Trump generará "más exportaciones, más inversiones y más empleo" para Argentina.

Además, publicó una foto junto al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien agradeció "por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica".

El comunicado de la Cancillería argentina agregó que la firma del acuerdo "apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia".

El texto destacó que la decisión conjunta acontece en un contexto de "estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión", que Argentina busca expandir en el sector minero, el cual podría alcanzar exportaciones, según el Gobierno del presidente Javier Milei, por "más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década".

En agosto pasado, Argentina y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos, como el litio, del cual el país suramericano es el cuarto productor mundial.

Ambos países también firmaron, el pasado noviembre, un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión en el que, entre muchas otras cuestiones, los comprometieron a cooperar para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos.

Se denomina minerales críticos a las materias primas -minerales y metales- que son necesarias para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.

En este grupo, Argentina destaca como cuarto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile y China), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el segundo en recursos (detrás de Bolivia).

El país suramericano tiene actualmente una cartera de 50 proyectos de litio, cuatro de ellos en producción y seis en etapa de construcción.