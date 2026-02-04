Exportaciones de flores impulsan mayor actividad de carga en el aeropuerto de Quito

"En San Valentín 2025 desde este aeropuerto salieron 28.779 toneladas métricas de flores, para este año se espera superar las 30.000 toneladas, un crecimiento aproximado del 6 %, veremos si puede ser un poquito más, que es lo que esperamos", señaló Luis Galárraga, gerente de Comunicación y Prensa de Quiport, la empresa administradora del aeropuerto de la capital.

Cada día salen en promedio 25 vuelos principalmente hacia Miami, en Estados Unidos, y Ámsterdam, en Europa, los grandes centros logísticos desde donde se reparten las flores hacia otros mercados como Canadá, Oriente Medio y Rusia.

Desde el 20 de enero hasta el 2 de febrero, se exportaron 19.000 toneladas métricas de flores en 361 vuelos, de acuerdo a cifras de Quiport. El día más alto de exportaciones fue el 30 de enero, con 1.963 toneladas. En la temporada de 2025 salieron 534 vuelos.

La aerolínea LATAM mueve aproximadamente el 51 % del tonelaje total de flores que se exporta por este aeropuerto y para San Valentín ellos prevén movilizar unas 12.000 toneladas métricas de carga, aseguró Galárraga.

Para llenar esos aviones diarios, las paletizadoras, que procesan y embalan la carga, han contratado más personal.

"Hemos tenido un incremento del 35 % del personal para esta temporada. Estamos trabajando 24/7, aproximadamente 150 personas en el día y 150 en la noche", indicó Xavier Túquerez, gerente de operaciones de la empresa Novacargo, quien agregó que se procesan unos 400 camiones con flores cada 24 horas.

El tema de la seguridad es un factor importante en el proceso de exportación, ya que se busca evitar que los cargamentos sean contaminados con droga. "Tenemos unos escáneres que nos permiten visualizar todo, como explosivos y también el tema de narcóticos", explicó Túquerez.

Después de la inspección por rayos X, la carga es revisada por perros entrenados y personal policial, y posteriormente pasa a un cuarto frío con seguridades antes de ser embarcada en los aviones.

El representante de Quiport añadió que el proceso de seguridad realmente empieza en las fincas florícolas, de ahí pasa a las empresas de carga, y luego se finaliza con la revisión en el aeropuerto.

En general, la operación carguera en el aeropuerto de Quito registra un crecimiento sostenido, lo que ha permitido que ocupe el quinto lugar en América Latina y el Caribe en lo que se refiere a volumen de carga anual movilizada, según datos de Quiport.

El 2025 cerró con un total de 407.240 toneladas de carga transportadas en los rubros de exportaciones, importaciones y carga doméstica. Las flores corresponden al 93 % de la carga exportada desde este aeropuerto.