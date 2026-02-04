La misión de la ONU para Libia condena el asesinato del hijo del dictador derrocado Gadafi

La UNSMIL, que expresó su "profunda preocupación" y transmitió "condolencias" a la familia del fallecido, aseguró que este suceso, así como otros "similares", "socavan el estado de derecho, atentan contra la inviolabilidad del la vida y amenazan la paz y la estabilidad de Libia".

Gadafi fue asesinado este martes en su vivienda, donde, según explicó horas después de los hechos su asesor, Abdullah Otham, entraron cuatro hombres armados que "desactivaron los sistemas de alarma y vigilancia, y luego lo mataron".

La misión de la ONU instó a las autoridades a investigar "urgentemente" y con "transparencia" el crimen para identificar a los responsables y ponerlos a disposición judicial, y a adoptar medidas "decisivas" para "poner fin a este patrón de violencia" en el país.

Poco después de darse a conocer el asesinato, la Fiscalía nombró una comisión que se desplazó al lugar de los hechos, donde recaba pruebas e investiga las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Saif (1972) era considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en contra del hijo de Gadafi en 2011, por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Saif al-Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales, aunque la ejecución no se llevó a cabo.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y posteriormente suspendidas las votaciones.

Con el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi, Libia quedó fragmentada y desde 2014 está dividida en dos áreas -el este, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN)- sin que haya conseguido hasta la fecha celebrar elecciones y unificar el país.