Lisboa cierra parques por posible caída de árboles por temporal y recomienda teletrabajar

Así lo señaló Moedas en declaraciones a la prensa en el Centro de Coordinación Operacional Municipal, en Monsanto, en las afueras de la capital, donde anticipó que de aquí hasta el domingo van a ser días "muy desafiantes" de lluvia y viento, especialmente entre la próxima medianoche y las 06.00 horas del jueves (misma hora GMT).

El edil aconsejó a los ciudadanos evitar los desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas próximas al río Tajo, así como estacionar vehículos en esas áreas.

"También evitar los jardines, acabo de dar orden inmediata para el cierre de todos los jardines municipales de la ciudad, hablo del Jardim da Estrela, da Serafina y do Alvito, y algunas juntas de freguesía (como juntas de distrito) también están clausurando los jardines", dijo.

Explicó que el agua de lluvia está saturando el suelo y hay peligro de caída de árboles en los parques.

Sin querer alarmar a la población, Moedas pidió que quienes puedan quedarse en casa para hacer teletrabajo lo hagan, tanto en el sector privado como en el público.

El alcalde destacó que todos los equipos de emergencia están sobre el terreno, desde la Protección Civil, hasta los bomberos zapadores de Lisboa, así como la policía municipal; y que en el centro de operaciones se trabaja las 24 horas.

"Estamos controlando (la situación), los lisboetas deben permanecer serenos, pero atentos", afirmó.

Destacó que la ciudad han registrado 160 incidencias debido a la depresión Leonardo, especialmente inundaciones, frente a las 504 que hubo la semana pasada por el temporal Kristin, cuando lo que más hubo fue caída de árboles.

"Lo que nos preocupa de aquí al domingo es esta acumulación, esta persistencia de la lluvia", avisó Moedas, quien mencionó la importancia de las obras que se llevan a cabo dentro del nuevo plan general de drenaje, que buscan impedir que el centro de la capital se inunde durante episodios de lluvia extrema.

El político subrayó que días como estos recuerdan "la necesidad" de esta obra, que, aseguró, "es mucho más que los túneles de drenaje", y que gran parte está ya finalizada y funcionando.

Puso el ejemplo del minitúnel que pasa por debajo de la estación de trenes y autobuses de Sete Rios, que ya está operativo y que está dando "muy buenos resultados", o los trabajos en la plaza de Martim Moniz o la estación ferroviaria de Santa Apolónia.