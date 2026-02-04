Muere a los 90 años Josefina Castellví, pionera de la investigación antártica

Licenciada en Biología en 1957, Castellví (Barcelona, 1935) empezó su carrera profesional trabajando en el Instituto de Ciencias del Mar en 1960, entonces conocido como Instituto de Investigaciones Pesqueras, y fue su directora entre los años 1994-1995.

Especialista en bacteriología marina, su pasión por el estudio de bacterias en ambientes extremos la llevó a interesarse por el continente blanco, al que llegó por primera vez en 1967.

En una época en la que las mujeres apenas tenían presencia en los laboratorios, Castellví participó en la organización de la investigación española en la Antártida, en 1984, y dirigió la Base Antártica Española de la isla Livingston entre 1989 y 1997. Allí se encuentra el pico Castellví, nombrado así en su honor.

Durante su estancia en la Antártida trabajó en el primer barco español que se instaló allí, Las Palmas, y a continuación, en el oceanográfico con capacidad polar, Hespérides.

En total realizó cerca de treinta campañas oceanográficas y más de cinco expediciones a la Antártida.

También fue gestora del Programa Nacional de Investigación en la Antártida, responsable de la coordinación de los proyectos científicos internacionales que se llevaron a cabo en ese territorio y delegada del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cataluña en 1984.

En 1994 fue nombrada directora del Instituto de Ciencias del Mar.

En su larga trayectoria recibió numerosas distinciones, como el premio Mérula a la Mujer Directiva del Año (1994), la Medalla de Oro al Mérito Científico del Ayuntamiento de Barcelona (1996), la Medalla Narcís Monturiol al Mérito Científico y Tecnológico de la Generalitat de Cataluña (1996), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2003), el Premio de Medio Ambiente del Institut d’Estudis Catalans (2006) o el Premio Català de l’Any de El Periódico (2013).

Retirada profesionalmente desde el año 2000, Castellví continuó durante muchos años vinculada a la difusión y la defensa del medio ambiente y del continente antártico.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la creación de la Base Antártica española, Castellví fue protagonista del documental 'Los recuerdos de hielo', de Albert Solé, que permitió a la investigadora volver a pisar el continente blanco 25 años después y verlo por última vez.