'Número 4' del Gobierno chino recibe al vicepresidente de mayor partido opositor de Taiwán

Wang, cuarto en la jerarquía del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) y principal ideólogo del presidente Xi Jinping, recibió a Hsiao en el Salón Xinjiang del Gran Palacio del Pueblo de Pekín, según recogió la agencia de noticias taiwanesa CNA.

El encuentro se produjo un día después de la celebración de un foro de 'think tanks' entre ambos partidos, considerado como un paso preliminar de cara a una eventual reunión entre Xi y la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, prevista para el primer semestre de este año.

En declaraciones recogidas por CNA, Wang señaló que la organización de este evento, que supuso la reanudación del intercambio institucionalizado entre el PCCh y el KMT tras casi diez años, demuestra "el compromiso de ambos partidos con el bienestar de los ciudadanos de ambos lados" y aporta "energía positiva" a las relaciones a través del Estrecho.

El funcionario chino subrayó que los "compatriotas" de las dos orillas del estrecho de Taiwán "pertenecen a la nación china", comparten "la misma sangre, la misma cultura y la misma historia", y tienen una "responsabilidad compartida hacia la nación y unas expectativas comunes respecto al futuro".

En este contexto, China está dispuesta, sobre la base política del Consenso de 1992 y de la oposición a la independencia de Taiwán, a "promover los intercambios y la cooperación a través del Estrecho, profundizar la integración y el desarrollo conjunto y trabajar por la paz entre ambas orillas", dijo Wang.

Ese consenso fue un entendimiento tácito alcanzado entre el PCCh y el entonces Gobierno taiwanés, liderado por el KMT, según el cual ambas partes reconocían la existencia de "una sola China", aunque discrepaban sobre el significado de ese término.

En esa línea, Hsiao Hsu-tsen sostuvo que el Consenso de 1992 y la oposición a la independencia de la isla "constituyen la base política común que permite a ambas partes seguir manteniendo intercambios".

El vicepresidente del KMT fue un paso más allá al reformular el sentido original de ese consenso, al afirmar que "cada parte expresa una sola China", y no que existan "distintas interpretaciones" sobre ella.

"La conciencia china es nuestra alma, la cultura china es nuestro cuerpo y la nación china es nuestra raíz", subrayó el dirigente opositor.

La buena sintonía entre el PCCh y el KMT contrasta con el tono bronco que caracteriza las relaciones entre el Gobierno chino y el Ejecutivo taiwanés, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que se opone a la "reunificación" con China.

De hecho, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- criticó con dureza la participación del KMT en el mencionado foro de expertos, al considerar que el encuentro ignora la creciente hostilidad de Pekín hacia la isla autogobernada.