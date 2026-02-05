El mayor apagón afectará al mismo tiempo hasta el 60 % de Cuba este jueves

La elevada tasa se registra tras el colapso parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la noche del miércoles que dejó sin servicio a cuatro de las provincias orientales y afectó a cerca de 3,4 millones de personas.

Aunque la UNE informó que esas provincias ya volvieron a enlazarse el SEN en la madrugada del jueves, el informe da cuenta de que persiste un déficit elevado.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.270 MW megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.830 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.860 MW.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, nueve de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe de la UNE ha dejado de especificar desde mediados de enero la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, un dato clave para constatar el efecto del fin del petróleo venezolano para Cuba.

Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está en máximos en los últimos días, por encima de los 1.000 MW.

La isla atraviesa desde mediados de 2024 una grave crisis energética reflejada en apagones diarios que superan las 20 horas en todas las localidades. A ello se suma actualmente el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. que amenaza con empeorar aún más la crítica situación.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.