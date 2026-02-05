El Parlamento de Ecuador aprueba una "histórica" Ley para la Atención Integral del Cáncer

El texto fue aprobado con 142 votos, de manera que el correísmo, el oficialismo, Pachakutik (partido indígena) y el Partido Social Cristiano (PSC) se pusieron de acuerdo en aprobar el texto.

Este será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

Según detalló la Asamblea en un comunicado, la ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud mediante políticas públicas orientadas a la promoción, prevención, atención especializada, rehabilitación, cuidados paliativos, investigación y seguimiento.

Además, la norma amplía los derechos de las personas con cáncer al garantizar, entre otros aspectos, el acceso a atención en salud mental, la estabilidad laboral reforzada durante el tratamiento y el denominado derecho al olvido oncológico.

Asimismo, dispone una atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes y crea instrumentos como el Plan Nacional del Cáncer y la Red Nacional Especializada de Atención.

Durante la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó que la aprobación de la norma envía un mensaje de unidad política y compromiso institucional al priorizar la vida y la salud por encima de las diferencias ideológicas.

Por su parte, el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Juan José Reyes, indicó que el proyecto cuenta con financiamiento técnicamente sustentado y fue elaborado mediante un proceso participativo que incluyó a instituciones públicas, especialistas, academia y organizaciones de la sociedad civil.