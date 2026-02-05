La Bolsa de Londres baja 0,90 % lastrada por la fallida fusión entre Glencore y Rio Tinto

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 93,12 puntos hasta 10.309,22, mientras que el secundario FTSE-250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas- descendió un 0,98 %, hasta los 23.103,35.

La minera anglo-suiza Glencore fue la gran perdedora del día en el parqué londinense, ya que se desplomó un 7,03 %, después de anunciar, junto con Rio Tinto (-2,56 %), que abandonan sus planes de fusión, una operación que había sido valorada en en unos 260.000 millones de dólares (220.000 millones de euros).

Glencore señaló en un comunicado que los términos de la oferta "infravaloraban" su papel en la futura compañía conjunta; mientras que Rio Tinto, por su parte, explicó que tomó la decisión tras determinar que "no podría alcanzar un acuerdo que aportase valor a sus accionistas".

También sufrieron fuertes caídas el banco Natwest (-6,02 %) y la minera Fresnillo (-5,83 %), esta última, en parte arrastrada por la fusión fallida de sus dos competidoras.

Por el contrario, entre las más beneficiadas, estuvo el grupo gestor de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que sumó un 5,80 %, seguido de la farmacéutica GSK (4,81 %) y la compañía de software para empresas The Sage Group (3,05 %).