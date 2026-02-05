'Rosas' de La Oreja de Van Gogh supera los mil millones de reproducciones en Spotify

El mérito es mayor si se tiene en cuenta que el tema se publicó en 2003 como parte del álbum 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', con otra generación como público y mucho antes de que la escucha musical en plataformas de 'streaming' se convirtiera en un hábito.

Ya en su momento, el álbum alcanzó en España la categoría de disco de diamante y seis de platino (más de 600.000 copias vendidas), con números igualmente altos de ventas en países como México o Estados Unidos, donde llegó al doble platino gracias a la comunidad hispana.

'Rosas', convertida en un símbolo, fue además el tema que Amaia Montero, de nuevo vocalista de La Oreja de Van Gogh, cantó en 2024 en su reaparición pública con la colombiana Karol G ante asistentes muy jóvenes que la corearon en uno de sus mediáticos cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El hito de los mil millones de reproducciones llega en un momento importante para el grupo, con el polémico cambio de vocalista tras la salida de Leire Martínez después de 17 años y el retorno de Montero, quien fue su primera cantante.

