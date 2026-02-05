Testimonios señalan que una patrullera griega embistió la lancha hundida con 15 muertos

Trabajadores sanitarios del hospital de la isla de Quíos, donde permanecen todos los rescatados con heridas de diversa gravedad, han señalado al portal de investigación griego The Press Project (TPP), bajo la condición de mantener el anonimato, que fue la patrullera la que embistió la lancha y pasó por encima de ella.

"Nos dijeron que los golpeó y pasó encima de ellos. Por supuesto, esto también explica la gravedad de las fracturas que padecen. No se trata de lesiones derivadas de una simple colisión. Son casi como si fueran heridas de guerra", señaló un trabajador sanitario a TPP.

Tres de los 24 supervivientes, entre los cuales hay 11 menores de edad, tuvieron que ser operados por lesiones en órganos vitales, mientras que dos mujeres embarazadas perdieron a sus bebés, informó el diario Efsyn.

Tres de los supervivientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Se les han realizado cirugías muy graves: craneotomía, nefrectomía y fracturas de cabeza y tórax", señaló otro sanitario que también afirma que otro de los supervivientes le dijo que fue la lancha de los guardacostas la que les atropelló.

"No tiene motivos para mentir. En cualquier caso, lo que dice está justificado por la gravedad de las heridas. A menos que todos estuvieran sentados en la proa de la embarcación", añadió, lo que se considera prácticamente imposible debido a que la lancha de 8 metros de eslora estaba abarrotada con unos 40 inmigrantes.

Estos testimonios contradicen un comunicado emitido por la Guardia Costera unas horas después del siniestro que señala que la lancha inflable "no obedeció las señales luminosas y acústicas (del patrullero) e invirtió el rumbo, tras lo cual la embarcación colisionó con la de los guardacostas por estribor".

"Debido a la gravedad del impacto, la lancha volcó y se hundió, provocando la caída de todos sus pasajeros al mar", añade la nota.

Uno de los dos sanitarios indicó a TPP que un herido le contó que "la Guardia Costera no hizo ninguna señal" y que, de haberla hecho, se habrían detenido, ya que viajaban con mujeres y niños y, en todo caso, ya estaban en aguas territoriales griegas.

El caso ha provocado un duro enfrentamiento en el Parlamento entre diputados de la gobernante Nueva Democracia (ND), partido del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, que han defendido la labor de los guardacostas, y de partidos opositores de izquierda que piden que se investigue a fondo el caso.

Ayer, miércoles, un ciudadano marroquí, que permanece este jueves bajo custodia policial en el hospital debido a diversas fracturas y lesiones, fue detenido bajo la acusación de ser el presunto traficante y conductor de la lancha.