El Carlos III más ecologista anima en un documental a buscar la armonía con la naturaleza

El documental, colgado desde hoy en la plataforma Prime Video de la compañía Amazon, se titula "Finding Harmony: A King's Vision (Encontrando la armonía: la visión del Rey) y ha sido desarrollado con el apoyo de la entidad benéfica del monarca, la Fundación del Rey.

Narrado por la actriz británica Kate Winslet, el filme hace hincapié en la relevancia de la filosofía de la armonía entre el ser humano y el mundo natural, que permitirá construir un futuro sostenible, teniendo al monarca como hilo conductor.

Hay imágenes de Carlos III en varios momentos de su vida, dando de comer a un caballo o pescando en un río con chaqueta y corbata.

"Somos parte de la naturaleza, no separados de ella. Me encanta estar en el campo", dice el rey en el documental, y resalta que le gusta salir al campo a explorar por ser para él algo "esencial" a la hora de estar "en contacto" con el mundo exterior.

La filmación, de una hora y media de duración, incluye imágenes de archivo donde se ve al rey de joven, cuando era príncipe de Gales y heredero de la corona, hablando de ecología.

Muestra, además, cómo aplica su visión en lugares como la mansión de Dumfries (Escocia) y en su residencia de campo de Highgrove, en el oeste de Inglaterra, donde ha creado granjas orgánicas y centros de capacitación en habilidades tradicionales. Aparece, por ejemplo, en el momento de alimentar a sus gallinas y antes de recoger los huevos puestos por ellas.

Con motivo de la difusión de este programa, el monarca había indicado que durante gran parte de su vida había buscado promover y fomentar maneras de trabajar con la naturaleza y restaurar el equilibrio del planeta porque está sometido a presión.

"Espero que esta película muestre solo una parte del extraordinario trabajo que se está realizando en todo el mundo para poner en práctica la armonía, desde los bosques de Guyana hasta las comunidades sostenibles de la India, y, más cerca de casa, a través del trabajo de mi Fundación del Rey en Dumfries House (Escocia) y Highgrove (su casa privada de campo en Inglaterra", dijo sobre el documental.

El jefe de Estado considera que es importante que el mundo haga un esfuerzo conjunto para proteger y dar prioridad al planeta a fin de "restaurar nuestra relación con él."

El documental muestra reflexiones del propio rey sobre su compromiso de toda la vida con la promoción de un mundo sostenible y en el material de archivo se muestra, por ejemplo, al entonces príncipe de Gales con su hijo mayor, el príncipe Guillermo.

Con motivo de la difusión del filme Winslet admitió compartir la pasión del rey de "proteger nuestro planeta y construir comunidades sostenibles, por lo que ha sido realmente gratificante trabajar con la Fundación del Rey en este emocionante proyecto."

Desde joven, Carlos III defendió la importancia de defender el mundo natural y ha participado en conferencias internacionales para alertar sobre el peligro de la contaminación ambiental.

Como príncipe de Gales pronunció su primer discurso sobre el medio ambiente en 1970, advirtiendo sobre los peligros de la contaminación por plásticos y la gestión de residuos.

En aquel momento, muchos medios lo tildaron de "excéntrico" por su costumbre de hablar a sus plantasd o promover la agricultura orgánica, pero se mantuvo firme en posición, utilizando su posición para reunir a científicos, líderes empresariales y políticos bajo la premisa de que la economía y la naturaleza no deben ser enemigas.

Carlos III implementó cambios tangibles en sus propias propiedades, como ha sido el caso de su casa de campo Highgrove, en el oeste de Inglaterra, donde transformó su residencia en un modelo de agricultura orgánica y biodiversidad.