El crudo Brent sube un 0,74 %, hasta 68,05 dólares, por falta de avances entre EEUU e Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,50 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando acabó en 67,55 dólares.

El Brent acaba en positivo una semana extremadamente volátil, donde ha llegado a caer más de un 5 % en solo un día, y se sitúa 2,66 dólares por debajo de como terminó la semana anterior y alejado de la barrera psicológica de los 70 dólares.

El 'oro negro' reaccionó este viernes al alza aupado por las preocupaciones de los inversores de que los escasos progresos en las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán pudieran llevar a nuevas tensiones entre ambos países o a una eventual intervención militar de Washington en la República Islámica que afectase al suministro de crudo.

Una escalada de la situación en Irán, una de las principales potencias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), podría tener grandes consecuencias en el mercado petrolero, especialmente por su cercanía al estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20 % de la producción mundial.

El curso del precio del Brent ha sido claramente alcista en el curso del último mes, ya que el 8 de enero se cotizaba a 61,99 dólares, y aunque ha sufrido altibajos, el saldo es claramente positivo, impulsado esencialmente por los repuntes geopolíticos.

Al margen de los picos de volatilidad, muchos analistas opinan que el precio del crudo podría caer este año, hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares, debido a un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada.