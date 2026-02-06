La Bolsa de Londres sube un 0,59 % pero pierde gran parte de las ganancias semanales

El índice principal londinense, el FTSE-100, ganó este viernes 60,53 puntos hasta 10.369,75 enteros, mientras que el secundario, el FTSE-250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas- ganó también un 0,45 %, hasta los 23.207,89 puntos.

Lideraron las ganancias la compañía de moda y lujo Burberry's (5,79 %), el conglomerado aéreo International Airlines Group (IAG), que integra a la española Iberia (4,32 %) y la minera mexicana Fresnillo (3,88 %), que lleva varias semanas liderando las subidas por el empuje del oro y la plata.

En el lado contrario, los que mayores pérdidas fueron para Metlen Energy & Metals, que se desplomó un 20,27 % al anunciar hoy una reducción del 25 % en su Ebitda de 2025, seguida de la tecnológica Experian, especializada en soluciones financieras (-4,65 %), y la marca de vapeo Relx (-4,62 %).

La semana londinense ha estado marcada por la continuidad de los tipos de interés en un 3,75 %, anunciada ayer por el Banco de Inglaterra, sin sorpresas, y la impresión de inestabilidad gubernamental causada por los 'papeles de Epstein', que han demostrado la estrecha relación que el exministro laborista Peter Mandelson con el millonario y pederasta estadonidense.

El Gobierno laborista de Keir Starmer, que lleva poco más de un año y medio al cargo, está ahora en uno de sus momentos más bajos. Sin embargo, esta sensación de inestabilidad no parece afectar directamente a la bolsa, cuyo principal índice está en un constante ritmo de subida prácticamente desde abril del año pasado.