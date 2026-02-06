México detiene al líder de una facción del Cartel de Sinaloa acusado de tráfico de drogas

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que el detenido responde al nombre de Diego 'N', conocido como El Flaco, a quien las autoridades acusan de coordinar las ventas y la distribución de droga a la capital del estado, así como de tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

García Harfuch aseguró que el grupo criminal que El Flaco lidera está asociado al Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más relevantes del país y que están en el punto de mira de las autoridades estadounidenses.

Este arresto se dio en un operativo de las fuerzas de seguridad tras cuatro meses de investigación, añadió, en el que también fueron detenidas otras 29 personas de la misma facción criminal.

En un comunicado posterior, el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano detalló que el operativo consistió en 12 registros para detener a estos individuos, a los que localizaron tras implementar recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles para determinar sus localizaciones.

En total, fueron arrestados 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos el líder del grupo criminal, a quienes les incautaron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras los acusados fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación legal.

En estas detenciones participaron miembros de la SSPC, de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) o la Guardia Nacional (GN).

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, para detener a generadores de violencia en el país", concluyó la dependencia.

Este operativo se produce mientras el estado de Sinaloa (noroeste) vive una escalada aguda de violencia por la pugna interna de facciones del Cartel de Sinaloa, razón por la cual el Gobierno desplegó casi 2.800 agentes militares, de seguridad y ministeriales para reforzar la seguridad estatal.