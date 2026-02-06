Obispos católicos cubanos viajarán a Roma en medio de las tensiones de la isla con EE.UU.

El viaje "será ocasión para renovar la unidad con el Sucesor de Pedro, compartir la realidad pastoral de nuestras diócesis y fortalecer la misión evangelizadora en medio de los desafíos que vive nuestro pueblo”, indicó en un comunicado la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).

Estos intercambios se realizan habitualmente cada cinco años y los obispos visitantes tienen la oportunidad de informarle al papa sobre la situación de sus diócesis y respectivos países.

“Pediremos la bendición del papa para todos los cubanos, y le volveremos a reiterar que las puertas de nuestra Patria están abiertas para una eventual visita suya”, agregaron en el mensaje.

La COCC alertó el sábado pasado sobre un “agravamiento” de la situación económica y social en Cuba luego de la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, que amenaza con aranceles a quienes suministren petróleo a la isla, que precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

“Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas, especialmente para los menos favorecidos”, afirmaron.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, subrayaron en referencia también a la crisis que atraviesa la isla en ámbitos desde el económico pasando por el energético.

Un día después, el estadounidense León XIV, que antes de ser papa visitó dos veces Cuba, mostró su “gran preocupación” por el aumento de las tensiones y abogó por un “diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”.

El Vaticano ha sido tradicionalmente mediador entre La Habana y Washington. La última ocasión fue en 2024 durante el mandato en la Casa Blanca de Joe Biden, cuando EE.UU. sacó temporalmente a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo a cambio de una excarcelación de 553 presos.