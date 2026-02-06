Seis aerolíneas internacionales vuelven a Venezuela entre febrero y marzo, según gremio

Según la organización, TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca, GOL y Plus Ultra ya confirmaron la reanudación de sus operaciones desde y hacia el país, cuya conectividad se vio afectada desde noviembre, cuando Estados Unidos pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró como "una situación potencialmente peligrosa", en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

La autoridad aeronáutica venezolana había respondido a la decisión de estas aerolíneas de suspender sus vuelos con la revocación de sus permisos.

La titular de Avavit confirmó a EFE que Turkish comunicó a las agencias de viajes que reabrirá la ruta entre Caracas y Estambul a partir del 3 de marzo con tres frecuencias semanales.

"Por el momento, solo podrán ver disponibilidad durante el mes de marzo. Seguimos trabajando para agregar en sistema la totalidad de oferta de vuelos en los siguientes meses. Agradecemos su comprensión mientras terminamos de ajustar los itinerarios", reza el aviso de la compañía turca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Herrera indicó que Plus Ultra confirmó su retorno para el 3 de marzo con dos frecuencias semanales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a las latinoamericanas, señaló que Avianca comienza el 12 de febrero con siete vuelos semanales y LATAM el 23 de febrero con cuatro frecuencias.

La brasileña GOL anunció este viernes que reanudará el próximo 8 de marzo los vuelos entre São Paulo y Caracas.

La portuguesa TAP dijo recientemente que reanudará su conexión con el país latinoamericano a partir del 30 de marzo.

Por otra parte, la venezolana Laser Airlines anunció este viernes a sus clientes que vuelven sus viajes directos a Madrid el próximo 18 de febrero, en alianza con su aliada Hifly.

Recientemente, Wingo, una aerolínea colombiana que reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero, anunció que a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana con tres frecuencias semanales.

Herrera celebró estas reanudaciones como una noticia "sumamente positiva" para el sector y para el país en general, al recordar que la conectividad impacta también en otros ámbitos como la salud, el comercio, los negocios y los encuentros familiares.

También se espera que el regreso de estas aerolíneas estabilice o incluso reduzca los precios de los boletos aéreos.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien dijo que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.