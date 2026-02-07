Desmantelan un campamento para el procesamiento ilícito de oro en el norte de Ecuador

En el sitio había un laboratorio de procesamiento de material aurífero, dos cocinas para el refinamiento de oro, dos tanques de químicos, maquinaria, veinticinco sacos de carbón activado, veinte canecas de diésel y espacio para albergar a unas diez personas, entre otros materiales, según precisó el Ejército, que no informó de detenidos.

La operación, realizada en la zona minera norte de la localidad de Buenos Aires, dejó "sin capacidad operativa a quienes financian estas actividades ilegales", añadió Defensa.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador han intensificado las operaciones contra la minería ilegal en diversas partes del país, especialmente después del asesinato de once soldados que realizaban un operativo en la Amazonía, en mayo pasado.

El Gobierno atribuyó este ataque a los Comandos de la Frontera, disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que posteriormente fue catalogado como "grupo armado organizado" por el presidente Daniel Noboa, en el marco del "conflicto armado interno" que declaró en 2024 para intensificar la lucha contra el crimen organizado.

Las autoridades han asegurado también que los Comandos de la Frontera tienen alianzas con organizaciones criminales nacionales, como Los Lobos, la banda más grande y violenta del país, para explotar varios enclaves de minería ilegal, como el de Buenos Aires.