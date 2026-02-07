La Junta de Paz de Trump prevé reunirse por primera vez el 19 de febrero en Washington

El encuentro servirá además para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, que ha quedado devastada tras dos años de bombardeos incesantes en el marco del conflicto con Israel.

Según oficiales de la Casa Blanca que pidieron no ser identificados, la reunión tendrá lugar en el Instituto de Paz de la capital estadounidense.

El presidente de Hungría, Viktor Orban, fue el primer líder en confirmar su asistencia a la reunión a través de una breve publicación en redes sociales.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El estatuto otorga amplios poderes a su presidente, es decir, Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. La membresía permanente en la junta cuesta mil millones de dólares.

A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza que fue alcanzado el pasado octubre, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.

Al menos 72.027 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel contra el enclave en octubre de 2023, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí.