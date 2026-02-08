EAU acoge plan de paz anunciado por EEUU para Sudán y pide apartar a grupos "extremistas"

El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que el plan, anunciado por el asesor estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, se basa en cinco pilares: una tregua humanitaria, acceso de ayuda sostenido y protección civil, un alto el fuego permanente, transición política y reconstrucción.

Boulos anunció el martes en una conferencia desde Washington que el 'Cuarteto para Sudán' -compuesto por Egipto, Arabia Saudí, EE.UU. y Emiratos- consiguió elaborar un acuerdo que era aceptable tanto para el Ejército sudanés como para el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra desde el 15 de abril de 2023.

La elaboración de una propuesta de alto el fuego se ha visto estancada en los últimos meses, en medio de tensiones entre los miembros del Cuarteto por el presunto apoyo de Emiratos a los paramilitares de Sudán, a quienes -según el Gobierno sudanés y varias ONG- estaría financiando y prestando apoyo logístico.

Abu Dabi niega rotundamente estas acusaciones pese a la ingente cantidad de evidencias que se han presentado incluso ante la ONU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la nota, el gobierno emiratí elogió el "liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar que Sudán se sumerja aún más en el extremismo, la fragmentación y una catástrofe humanitaria cada vez más profunda", y manifestó su apoyo a todos los esfuerzos para alcanzar la paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los puntos del plan de paz -de los que todavía no han trascendido detalles- son "esenciales para allanar el camino hacia un proceso de transición independiente de las partes en conflicto y los grupos extremistas, incluidos aquellos vinculados a los Hermanos Musulmanes", añadió la nota.

Emiratos acusa al Ejército sudanés y al Gobierno bajo su mando de estar vinculado a esta cofradía, considerada una organización terrorista por Abu Dabi, de cometer crímenes de guerra durante el conflicto y de no estar realmente abierto a una transición política que conduzca al establecimiento de un Ejecutivo civil.

Por esto, el Gobierno sudanés rechaza frontalmente la presencia emiratí en el Cuarteto, además de su presunto apoyo a las FAR.

En este contexto de tensión, Emiratos reafirmó su "firme compromiso" de colaborar con el Cuarteto e insistió en que "un alto el fuego inmediato fortalecería los esfuerzos en curso para apoyar una solución política civil sostenible que priorice los intereses del pueblo sudanés".

El plan de paz anunciado por Boulos tiene que ser ratificado por el Cuarteto antes de ser presentado al Consejo de Seguridad de la ONU.