Los tailandeses votan para elegir al nuevo gobierno y decidir si cambian la Constitución

Muy marcado por los grandes poderes del Ejército y la monarquía, el país afronta unos disputados comicios en los que, según los sondeos, la plataforma reformista lidera el voto seguido por la formación conservadora, aunque ninguno lograría la mayoría absoluta y se verían abocados a buscar socios para gobernar.

Los colegios electorales abrieron a las 8:00 (1:00 GMT) y cerrarán su puertas a las 17:00 (10:00 GMT) para elegir a los 500 miembros de la Cámara de Representantes. Se espera que los primeros resultados se conozcan esta misma noche.

En un centro de votación situado en el comercial barrio de Ekkamai, decenas de personas aguardaban pacientemente las largas colas para depositar sus tres papeletas (distrito, partido y referendo) en un proceso fluido a pesar del incesante tránsito de votantes que apunta a una alta participación, al igual que en los comicios de 2023.

"Necesitamos un cambio", declara a EFE Sarocha, de 28 años, y que al igual que otros votantes consultados asegura que ha votado al PP; mientras, Apichart, un funcionario de 52 años, opta por la "experiencia y estabilidad" que promete la plataforma conservadora.

Las elecciones fueron convocadas de manera anticipada por el primer ministro interino, Anutin Charnvirakul, líder del Bhumjaithai (Orgullo tailandés), tras un periodo de inestabilidad donde el país tuvo tres dirigentes desde los comicios de mayo de 2023.

En aquellas votaciones, con una participación que superó el 70 %, se impuso de manera inesperada la plataforma reformista, entonces bajo la marca de Avanzar, pero no pudo formar gobierno por el veto del anterior Senado, nombrado a dedo por el gobierno militar y con el poder temporal de participar en la elección del primer ministro.

No obstante, la aritmética en la política tailandesa ha cambiado desde la elección de la actual Cámara Alta, en junio de 2024 en un enrevesado proceso indirecto, que ya no participa en la elección del futuro mandatario, lo que podría facilitar la llegada al poder de los reformistas.

El PP, favorito en los sondeos de intención de voto, ha rebajado su tono en varios aspectos claves para su base electoral para tratar de evitar acabar como su antecesor, Avanzar, disuelto en 2024 por orden del Tribunal Constitucional debido a su compromiso con reformar la ley que protege de toda crítica a la monarquía.

Por su parte, el BJT busca retener el poder, al que accedió el pasado septiembre con el apoyo del PP y el compromiso de celebrar elecciones anticipadas.

La formación conservadora ha buscado ganar apoyos a través del uso en sus discursos de una mayor retórica patriótica en medio del rebrote bélico del histórico conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, cuyos combates, en junio y diciembre, dejaron alrededor de 100 muertos.

La votación del domingo se ve amplificada por un referéndum simultáneo que pregunta a los votantes si Tailandia debe tener una nueva Constitución, y que abriría un largo proceso con otros dos referendos antes de la aprobación de una nueva Carta Magna.

Para el Partido del Pueblo, un "sí" rotundo proporcionaría el capital político para desmantelar los mecanismos judiciales que han intervenido con frecuencia en gobiernos civiles, mientras los más conservadores ven el plebiscito como un riesgo para la tutela mantenida desde el último golpe de Estado en 2014.

"La Constitución militar es uno de los factores de los problemas políticos que arrastra Tailandia. No se respeta el voto popular y las clases dominantes, a través de los tribunales, pueden decidir quién gobierna el país. Necesitamos una nueva", opina Arthit, un ingeniero informático de 32 años.