Un 55 % de los británicos cree que el primer ministro debería dimitir, según un sondeo

La encuesta, realizada entre 2.053 adultos entre el 4 y el 6 de febrero, revela que ese porcentaje es superior al 45 % que apoyó la dimisión del entonces jefe del Gobierno conservador Rishi Sunak en abril de 2024, poco antes de que se convocaran las elecciones generales ganadas por el Partido Laborista.

Starmer recibe además una valoración neta negativa de 44 puntos (-44) en aspectos como "representar lo que piensa la gente" y "conectar con la gente corriente", y de menos 40 puntos (-40) en la percepción de si es un líder fuerte.

Los resultados del sondeo se conocen tras una semana de máxima presión sobre Starmer, después de que se cuestionara su criterio por el nombramiento en febrero del exministro laborista Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, cuando ya se conocía la existencia de su relación con el fallecido magnate estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre, cuando salieron a la luz más detalles de esos vínculos, y desde entonces éste ha renunciado a su escaño en la Cámara de los Lores -alta y no electa- y a su afiliación al partido gobernante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al mismo tiempo, la Policía investiga al también ex comisario europeo de Comercio para determinar si delinquió al filtrar a Epstein en 2009 información confidencial del Ejecutivo del entonces primer ministro Gordon Brown.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El independentista Partido Nacional Escocés (SNP), gobernante en Escocia, pidió este domingo la dimisión de Starmer, al igual que el Partido Verde, mientras que diputados de todas las formaciones, incluidos laboristas, han cuestionado asimismo el futuro del jefe del Gobierno.

No obstante, el ministro de Trabajo, Pat McFadden, consideró hoy que Starmer debe mantenerse en el cargo y señaló que "no es bueno para el país cambiar de primer ministro cada 18 meses o dos años, ya que eso conduce al caos y a la incertidumbre, tanto económica como política, y daña la reputación en todo el mundo".