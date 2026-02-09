Aumenta a 201 el número de muertos en Mozambique desde octubre pasado por las inundaciones

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026 y que ha provocado desplazamientos de cientos de miles de personas, según la ONU.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el INGD indicó que, desde el 1 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026, un total de 201 personas fallecieron, 291 resultaron heridas y 11 están desaparecidas.

En ese periodo, 852.019 personas se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas.

En el periodo transcurrido desde el 9 de enero al 8 de febrero, el INGD ha contabilizado 724.131 afectados, 27 muertos, 147 heridos y 9 desaparecidos.

A finales de enero, las autoridades recibieron en Maputo, la capital, 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea (UE).

Asimismo, el Gobierno de España ha enviado al país africano ayuda humanitaria por valor de 106.058 euros y ha desplegado un módulo de potabilización que debe abastecer hasta a 15.000 personas al día con agua potable.

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, desplegó su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Según comunicó el pasado 30 de enero la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al provocado por la violencia yihadista en el norte del país.