Cita en Berlín con el cine, en una semana de moda y del arte de Lucian Freud

La Berlinale comienza este jueves 12 de febrero con el estreno mundial de 'No good men', el tercer largometraje de la cineasta afgana Shahrbanoo, en una edición en la que se podrá ver por primera vez la serie chilena basada en la novela de Isabel Allende, 'La casa de los espíritus', que se proyectará en la sección Berlinale Special.

En la gala inaugural del certamen se entregará el Oso Honorífico por su trayectoria cinematográfica excepcional a la actriz malasia Michelle Yeoh, conocida por trabajos como 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' o 'Everything Everywhere All at Once', por la que ganó un Óscar.

Este miércoles llegarán a la pasarela de Nueva York las propuestas de más de 60 diseñadores para la próxima temporada de primavera/verano, con nombres como Ralph Lauren, Marc Jacobs o Carolina Herrera, además de los trabajos de nuevos diseñadores, como las ocho marcas que se presentarán desde Colombia o el bloque temático 'Made in Argentina', presentado por la productora Runway 7, entre las principales propuestas latinoamericanas.

También habrá esta semana un espacio para el arte, de la mano de la National Portrait Gallery de Londres, que acoge desde el jueves la exposición 'Lucian Freud: Drawing Into Painting', un conjunto de 170 dibujos, grabados y pinturas, algunos inéditos, en la muestra más completa dedicada a la obra de uno de los artistas más influyentes de la escena contemporánea británica.

Y un día después llega a la plataforma Disney + la miniserie 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette', que lleva la firma de Ryan Murphy, y explora la extraordinaria historia de amor de la icónica pareja formada por John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, interpretados por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. El reparto cuenta con Naomi Watts como estrella invitada en el papel de la glamurosa Jackie Kennedy.

En HBO Max puedes seguir los primero capítulos de 'Doña Beja', la serie inspirada en la vida de Ana Jacinta de São José. La serie ofrece una nueva interpretación de la icónica telenovela emitida originalmente en la década de los ochenta en Brasil, cuya trama, que atrapó a millones de espectadores en toda Latinoamérica y España, sigue a una mujer que desafía las normas sociales de su época en un contexto marcado por las restricciones y las desigualdades.