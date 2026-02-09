Diputado venezolano cree que ley de amnistía "carece de virtudes" para la reconciliación

"Puede ser una gran ley que sirva para marcar el inicio de un reencuentro (...). Sin embargo, lo que hemos visto como proyecto, creo que carece de muchas virtudes que pueden hacer de esta ley una ley que sirva para la reconciliación", indicó el opositor.

En una consulta pública de la ley del grupo parlamentario Libertad, del que forma parte Guanipa, el diputado rechazó que el domingo detuvieran nuevamente a su hermano, Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado horas antes y es uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado.

"Que esto que nos pasó ayer, que es horrible y que muestra lo endeble que es este proceso, no signifique una forma continuada de lo que viene. Sino por el contrario: que nunca más haya una puerta giratoria en la que una persona sale libre y al mes, al mismo día, vuelve a entrar preso por la falta de garantías", concluyó.

Por su parte, el dos veces candidato a la Presidencia y actual diputado, Henrique Capriles, cuestionó si, en medio del proceso de una eventual amnistía, realmente exista "voluntad política" para desmontar lo que calificó como "todo el aparato represivo".

"Aquí el tema es si va a haber o no voluntad política para desmontar todo el aparato represivo que se ha utilizado en el país en los últimos años. Podemos tener la mejor ley de amnistía, pero si aquí no hay voluntad política...", indicó Capriles.

Además, consideró que para liberar a presos políticos "no se necesita una ley de amnistía", ya que, subrayó, las excarcelaciones que se han dado desde hace un mes "no han sido consecuencia" de esto.

La propuesta de ley se enmarca en lo que la presidenta encargada denomina un "nuevo momento político" para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este lunes que ha verificado 426 excarcelaciones desde hace un mes.