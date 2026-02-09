El Brent sube un 1,45 %, hasta 69,04 dólares ante continuación de tensiones EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,99 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando acabó en 68,05 dólares.

El Brent inició la semana al alza, y cada vez se acerca más a la barrera psicológica de los 70 dólares por barril, centrado en el desarrollo de las conversaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán y atentos a una posible escalada de las tensiones.

En concreto, el Brent reaccionó con una subida después de que el Departamento de Transporte de EE.UU emitiese una advertencia a los buques estadounidenses para que se mantengan lo más lejos posible de la costa iraní a su paso por el estrecho de Ormuz, lo que ha avivado las preocupaciones en los inversores ante posibles interrupciones de suministro.

Una escalada de la situación en Irán, una de las principales potencias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), podría tener grandes consecuencias en el mercado petrolero, especialmente por el paso de Ormuz, por el que pasa un 20 % de la producción mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El curso del precio del Brent ha sido claramente alcista en el curso del último mes, ya que el 8 de enero se cotizaba a 61,99 dólares, y aunque ha sufrido altibajos, el saldo es claramente positivo, impulsado esencialmente por los repuntes geopolíticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al margen de los picos de volatilidad, muchos analistas opinan que el precio del crudo podría caer este año, hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares, debido a un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada.