La actuación de Los Pleneros de la Cresta en Super Bowl fue "acto de afirmación cultural"

"Estar en el escenario del Super Bowl junto a Bad Bunny no fue solo una invitación artística, fue un acto de afirmación cultural. Llevamos la plena como se lleva una bandera viva, con la responsabilidad de honrar a quienes la crearon en los barrios, en las luchas y en la cotidianidad del pueblo", subrayó el grupo.

En sus declaraciones escritas, indicaron que creen en "la voluntad de los pueblos libres de la tierra y en la música como un acto vivo de afirmación, capaz de trascender escenarios sin desprenderse de su origen".

"No fuimos a representar un género, fuimos a representar una historia que sigue caminando", concluyeron Los Pleneros de la Cresta.

En medio de luces, coreografías monumentales y una audiencia global, se abrió paso el sonido inconfundible de la plena: los panderos y el güiro boricua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Memorable fue el momento en el que se escucharon los coros de Los Pleneros de la Cresta en 'Nuevayol', 'Baile inolvidable' y durante la entrada de la cantante estadounidense Lady Gaga, quien interpretó el tema 'Die with a Smile'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este hito histórico para la música folclórica puertorriqueña continuó con los éxitos globales 'Café con ron' y 'Debí tirar más fotos', en un despliegue que celebró no solo a Puerto Rico, sino a toda la comunidad latina.

Además, la agrupación lució una guayabera personalizada en homenaje al Centro Cultural Yerba Bruja en Puerto Rico, espacio para el cual intentan recaudar fondos.

Los Pleneros de la Cresta participaron en el álbum de Bad Bunny 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' y forman parte del elenco de artistas y músicos que acompañan al 'Conejo Malo' en su gira mundial.

Fundados en 2013 en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Los Pleneros de la Cresta surgieron de la pasión compartida de un grupo de estudiantes y músicos comprometidos con la preservación y difusión de la plena puertorriqueña.

La agrupación tiene tres producciones discográficas y entre sus más recientes colaboraciones artísticas se encuentran Bad Bunny, Young Miko y Elvis Crespo.