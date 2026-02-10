La deuda japonesa alcanza un nuevo récord entre preocupación por las políticas de Takaichi

La deuda estatal japonesa se situaba en 1.342,17 billones de yenes a 31 de diciembre, más del doble del tamaño del producto interior bruto (PIB) nominal del país asiático, de unos 660 billones de yenes en 2025.

La cifra de deuda es casi 25 billones de yenes más alta de lo registrado un año atrás.

De la cifra, 1.197 billones de yenes (6,5 billones de euros) correspondían a los bonos estatales, 44,13 billones (239.000 millones de euros) a préstamos y 100 billones (541.000 millones de euros) a bonos de financiación, según los datos de las autoridades.

La noticia llega tras meses de aumento en los costes de endeudamiento de la quinta economía mundial por las subidas de tipos del Banco de Japón (BoJ) y después de la llegada al poder en octubre de la conservadora Takaichi, favorable a aumentar el gasto público para hacer frente a los efectos de la inflación en los hogares y espolear sus estancadas finanzas.

Tras su arrolladora victoria en las elecciones generales de este domingo, de las que la mandataria salió reforzada con una supermayoría absoluta de más de dos tercios de la Cámara Baja (la más importante de las dos que conforman el Parlamento), Takaichi prometió aprovechar el impulso popular para proseguir con su política fiscal expansiva.