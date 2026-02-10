Los socios de Sánchez urgen al Gobierno a plantarse ante EE.UU. y a comprometerse con Cuba

Sumar, socio minoritario del Gobierno español, y otros partidos como Podemos y los regionalistas ERC, Bildu, BNG, CC y Compromís registraron una iniciativa legislativa en la que piden al Ejecutivo expresar un rechazo "absoluto" a las medidas de Donald Trump, así como a liderar en Europa y en los organismos multilaterales una posición firme contra esta "agresión" y seguir pidiendo el fin inmediato del embargo a Cuba.

El incremento de la presión de Washington, con el asedio petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero para imponer aranceles a quienes suministren combustible a Cuba, ha ahondado en la profunda crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras récord.

Según el texto de la proposición no de ley registrada para su debate en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español, la política exterior de Washington hacia América Latina y el Caribe han supuesto "una injerencia sistemática y una concepción hegemónica de las relaciones" hasta el punto de que EE.UU. considera a la región como su "patio trasero".

En este contexto, los socios del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez señalan que la política de Estados Unidos hacia Cuba constituye "uno de los ejemplos más prolongados y graves", ya que, desde hace más de seis décadas, Cuba sufre un bloqueo económico, comercial y financiero "impuesto de manera unilateral, sin respaldo de las Naciones Unidas".

Un embargo, añaden, que vulnera además los principios de igualdad soberana de los Estados, no injerencia en los asuntos internos y prohibición del uso de medidas coercitivas recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.