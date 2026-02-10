Ocho de cada diez hondureños retornados descartan volver a emigrar a EEUU, según encuesta

Frente al 81 % que opta por el arraigo, solo un 12 % de los encuestados prevé intentar nuevamente la ruta migratoria en un plazo de un año, señala el estudio realizado en diciembre de 2025 sobre una muestra de 101 personas.

Detalló, además, que el 5 % de los hondureños retornados se propone emigrar en menos de seis meses y apenas un 2 % prevé hacerlo después de ese plazo.

Los resultados de la encuesta fueron presentados por la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, quien dijo que la mayoría de los hondureños retornados desde Estados Unidos contaba con un arraigo de larga duración en ese país antes de su regreso.

El 54 % de los entrevistados residió en territorio estadounidense entre cinco y diez años, y un 28 % permaneció entre uno y cinco años, precisó la encuesta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el contrario, un 13 % de los retornados vivió en Estados Unidos menos de seis meses y un 5 % entre seis meses y un año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estudio agrega que el 64 % de los retornados afirmó no haber dejado familiares en los países desde donde fueron expulsados o de los que partieron voluntariamente.

Estas personas "no sufrieron el impacto de la separación familiar en su retorno, pero sí en el momento en que emprendieron la ruta migratoria", enfatizó Reyes.

La funcionaria recomendó al Estado de Honduras implementar protocolos de "reintegración social, económica y laboral", así como servicios de atención sanitaria y salud mental para esta población.

En la misma línea, el jefe de Programas de la OIM, Roberto Canizales, subrayó que la inversión en la reintegración social, emocional y económica de los retornados es clave para reducir la vulnerabilidad y fortalecer las comunidades locales.

Señaló que, si bien la migración persiste como una realidad impulsada por diversas circunstancias, existe un flujo constante de miles de personas que regresan a Honduras bajo condiciones que demandan una "atención inmediata y respuestas integrales".

Canizales enfatizó que los datos trascienden las estadísticas, pues reflejan "historias de personas que regresan con esperanza, pero también con necesidades urgentes".

También hizo un llamamiento a estrechar la colaboración entre instituciones, gobiernos locales, la cooperación internacional y la sociedad civil para garantizar que el retorno de los migrantes no represente "el fin de un sueño, sino el inicio de nuevas oportunidades" en su tierra de origen.

En 2025, Honduras reportó el regreso de 41.352 personas, lo que supone una disminución del 11,8 % frente a los 46.901 retornos registrados en 2024, de acuerdo con datos del Observatorio Migratorio Consular del país centroamericano.

Estados Unidos se mantiene como el principal país de procedencia de los retornados, con el 85 % de los casos, seguido de México (14 %) y Guatemala (1 %).